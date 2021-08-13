УЄФА назвав претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів
УЄФА назвав імена номінантів на нагороди найкращих гравців минулого сезону Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
За підсумками сезону 2020-2021 будуть визначені найкращий воротар, захисник, півзахисник і нападник Ліги чемпіонів.
У минулому сезоні перемогу в ЛЧ здобув лондонський "Челсі".
Претенденти на нагороди:
Воротар: Тібо Куртуа ("Реал", Іспанія), Едуар Менді ("Челсі", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія)
Захисник: Сезар Аспілікуета ("Челсі", Англія), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія)
Півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія), Жоржинью ("Челсі", Англія), Н'Голо Канте ("Челсі", Англія)
Нападник: Роберт Левандовські ("Баварія", Німеччина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина)
- 11 серпня у матчі за Суперкубок УЄФА англійський "Челсі" переміг іспанський "Вільярреал".
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