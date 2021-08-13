УЄФА назвав претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За підсумками сезону 2020-2021 будуть визначені найкращий воротар, захисник, півзахисник і нападник Ліги чемпіонів.



У минулому сезоні перемогу в ЛЧ здобув лондонський "Челсі".

Претенденти на нагороди:

Воротар: Тібо Куртуа ("Реал", Іспанія), Едуар Менді ("Челсі", Англія), Едерсон ("Манчестер Сіті", Англія)

Захисник: Сезар Аспілікуета ("Челсі", Англія), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія)

Півзахисник: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Англія), Жоржинью ("Челсі", Англія), Н'Голо Канте ("Челсі", Англія)

Нападник: Роберт Левандовські ("Баварія", Німеччина), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Ерлінг Холанд ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина)

11 серпня у матчі за Суперкубок УЄФА англійський "Челсі" переміг іспанський "Вільярреал".