УЄФА заборонив українському клубу брати участь в єврокубках, - ЗМІ
УЄФА заборонив українському ПФК "Львів" брати участь в єврокубках
Про це з власних джерел повідомило видання "Чемпіон".
УЄФА заборонив ПФК "Львів" брати участь в єврокубкових змаганнях до сезону 2021/22. Рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) було прийняте ще в 2020 році, але про це стало відомо тільки зараз.
У лютому 2020 року CAS відхилив апеляцію "Львова", яку клуб подав на рішення УЄФА, який заборонив львівському клубу брати участь в єврокубкових змаганнях до сезону 2021/22. Підставою для цього стало те, що ПФК "Львів" отримав місце в українській Прем’єр-лізі в 2018 році, отримавши його від "Вереса" в обхід спортивного принципу (прим. - підвищення/пониження в класі).
У 2018 році відбувся “обмін”, коли ПФК "Львів" змінив назву на "Верес" (Рівне), а "Верес" став ПФК "Львів". Тоді рівняни віддали своє місце в УПЛ львів'янам.
- 28 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Львів" переміг "Альянс" з першої ліги.
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