"Львів" в серії пенальті переміг "Альянс" в Кубку України
У 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Львів" переміг "Альянс" з першої ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команда із смт Липова Долина, що в Сумській області, приймала представника Прем'єр-ліги у Сумах.
На 13-й хвилині "Львів" вивів вперед Андрій Бусько. "Альянс" відігрався за 6 хвилин зусиллями Артура Карнози.Команди не зуміли визначити переможця в основний час, тому довелось грати овертайм, а пізніше й серію пенальті, де сильнішими виявились львів'яни - 2:3.
Кубок України
1/8 фіналу
28 жовтня
"Альянс" - "Львів" 1:1 (Серія пенальті - 2:3)
Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13
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