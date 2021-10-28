"Львів" в серії пенальті переміг "Альянс" в Кубку України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команда із смт Липова Долина, що в Сумській області, приймала представника Прем'єр-ліги у Сумах.

На 13-й хвилині "Львів" вивів вперед Андрій Бусько. "Альянс" відігрався за 6 хвилин зусиллями Артура Карнози.

Команди не зуміли визначити переможця в основний час, тому довелось грати овертайм, а пізніше й серію пенальті, де сильнішими виявились львів'яни - 2:3.

Кубок України

1/8 фіналу

28 жовтня

"Альянс" - "Львів" 1:1 (Серія пенальті - 2:3)

Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13

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