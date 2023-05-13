UFC: українець Потєря нокаутом поступився новозеландцю Ульберу
У суботу, 13 травня, український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря програв новозеландцю Карлосу Ульберу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Потєря - Ульбер проходив у рамках турніру UFC в Шарлотт, США.
Українець поступився нокаутом у першому раунді. Це четверта поразка у кар'єрі українця в октагоні. На його рахунку також 20 перемог.
Бій проходив у напівважкій вазі (до 93 кг).
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