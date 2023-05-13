UFC: українець Потєря нокаутом поступився новозеландцю Ульберу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Потєря - Ульбер проходив у рамках турніру UFC в Шарлотт, США.

Українець поступився нокаутом у першому раунді. Це четверта поразка у кар'єрі українця в октагоні. На його рахунку також 20 перемог.

Бій проходив у напівважкій вазі (до 93 кг).