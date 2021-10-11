Угода про “відкрите небо” з ЄС підвищить конкуренцію авіакомпаній на українському ринку, - експерт

Про це Долінце повідомив у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Угода про “відкрите небо” з Європейським союзом поділяється на 2 частини. Перша – політична, яка передбачає початок процесу впровадження європейського законодавства, адже з моменту підписання угоди почнеться відлік і Україна буде зобов’язана упродовж певного періоду, бл. 5-10 років, впровадити усі процедури й змінити законодавство відповідно до європейських норм та правил, і не суперечити йому. Друга частина, коли більша частина правил і процедур буде впроваджена, стане можливою робота українських компаній у ЄС без отримання додаткових дозволів”, - зазначив експерт.

Він також зауважив, що Україна в плані законодавства вже виконала частину "домашнього завдання" для успішного підписання угоди про “відкрите небо” з ЄС. Це стосується приведення до європейської правил проведення сертифікації авіаційного персоналу, а також сертифікації аеропортів.

“Якщо ми говоримо про появу на внутрішньому ринку європейської компанії, це призведе до підвищення конкуренції, а в довгостроковій перспективі до того, що деякі українські компанії не витримають конкуренції й можуть піти з ринку. Зменшення кількості авіаперевізників вплине на підвищення ціни: якщо на напрямку працює 3 і більше компанії, встановлюється найменша ринкова ціна, якщо менше 2 перевізника і менше – ціни зростають. Стосовно перельотів з України, з деяких напрямків будуть зняті обмеження, відповідно зросте конкуренція серед авіаперевізників, що вплине на зниження вартості квитків”, - повідомив Долінце.

Нагадаємо, угода про “відкрите небо” буде підписана 12 жовтня під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві.