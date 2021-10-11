Угоду про "відкрите небо" підпишуть на саміті Україна-ЄС
Угода про "відкрите небо" буде підписана 12 жовтня під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться у Києві
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На саміті буде підписано три угоди. Перша - угода про спільний авіаційний простір, яка, простими словами, покращить зв'язок між двома сторонами і створить умови для нових комерційних можливостей для авіаліній України і країн-членів ЄС", - цитує агентство слова високопоставленого посадовця ЄС.
Так, за його словами, угода відкриє Україну для деяких лоукост-авіаліній, що збільшить кількість подорожуючих і буде значно сприяти зростанню економіки України у сфері туризму.
За інформацією агентства, буде підписано ще дві угоди: про асоціацію України з європейською програмою фінансування досліджень і інновацій Horizon Europe і програмою Creative Europe.
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