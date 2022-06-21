Угорщина фіксує зниження постачання російського газу, - Сійярто

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає portfolio.hu.

Він сказав, що Угорщина відчуває зниження російських поставок по газопроводу "Північний потік-1" так само, як і Австрія та Чехія.

"У нашому випадку, різниця в тому, що ми також маємо газопровід на півдні - "Турецький потік" Через це ми уклали контракт з Газпромом на більший обсяг - через південь постачання безперебійне", - зазначив міністр.

Угорщина отримує лише 88% від того, що передбачено контрактом.

Сійярто зазначив, що таке зниження постачання газу незначне, і Угорщина зможе компенсувати нестачу закупівлями зі спотового ринку.

Нагадаємо, в середині червня російський концерн "Газпром" скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" на понад 40%. Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.