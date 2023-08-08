Угорщина із затримкою погодила кандидатуру посла України Шандора

Про це інформує угорський телеканал ATV з посиланням на дипломатичне джерело, близьке до палацу.

Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, а нині молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор став новим українським послом в Угорщині.

"Сьогодні президентка республіки призначила нового посла України в Будапешті. У світлі попередників, згода президентки є жестом, який також вказує на те, що справедливі відносини між двома країнами не залежать від Угорщини", - сказало джерело видання.

Кілька місяців тому Київ надіслав прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта, але угорська сторона схвалила його лише зараз.

Згідно з даними ЗМІ, причиною затримки було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись з угорською очільницею. Чому саме зараз Новак надала агреман, не уточнюється.

Тепер підписаний Новак агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто. Рішення опублікують після прибуття Шандора в Будапешт і вручення вірчих грамот президентці Угорщини.

Довідково. Федір Шандор - доктор філософських та кандидат соціологічних наук. Понад 20 років він працює в Ужгородському національному університеті. У 2020 році Шандора обрали депутатом Закарпатської обласної ради. Там він є головою фракції "Слуга Народу".

24 лютого 2022-го професор став бійцем 68-го об ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.