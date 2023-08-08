Угорщина із затримкою погодила кандидатуру посла України Шандора
У вівторок, 8 серпня, президентка Угорщини Каталін Новак дала згоду на призначення Федора Шандора новим дипломатичним представником України
Про це інформує угорський телеканал ATV з посиланням на дипломатичне джерело, близьке до палацу.
Професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук, а нині молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор став новим українським послом в Угорщині.
"Сьогодні президентка республіки призначила нового посла України в Будапешті. У світлі попередників, згода президентки є жестом, який також вказує на те, що справедливі відносини між двома країнами не залежать від Угорщини", - сказало джерело видання.
Кілька місяців тому Київ надіслав прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта, але угорська сторона схвалила його лише зараз.
Згідно з даними ЗМІ, причиною затримки було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись з угорською очільницею. Чому саме зараз Новак надала агреман, не уточнюється.
Тепер підписаний Новак агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто. Рішення опублікують після прибуття Шандора в Будапешт і вручення вірчих грамот президентці Угорщини.
Довідково. Федір Шандор - доктор філософських та кандидат соціологічних наук. Понад 20 років він працює в Ужгородському національному університеті. У 2020 році Шандора обрали депутатом Закарпатської обласної ради. Там він є головою фракції "Слуга Народу".
24 лютого 2022-го професор став бійцем 68-го об ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.
- Федір Шандор став відомим на увесь світ, після того, як ЗМІ опублікували фото, на якому він з окопу читав лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе