Угорщина назвала умову, за якої підтримає вступ України до ЄС і НАТО

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Угорщини.

Будапешту здається, буцімто на Закарпатті утискають права угорської меншини.

"Щодо теми позбавлення прав угорської меншини в Україні, міністр (закордонних справ Петер, – ред.) Сіярто сказав, що він звернувся до Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ, із проханням, аби, коли йдеться про можливі переговори про вступ України, він дав Києву зрозуміти, що повага до національних прав є однією з найосновніших європейських цінностей і що права угорської національної спільноти треба поважати", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У МЗС Угорщини вважають "неприпустимим" те, що 99 угорських початкових і середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня, в той час як 1300 шкіл і дитсадків в Угорщині прийняли українських дітей-біженців.