Угорщина назвала умову, за якої підтримає вступ України до ЄС і НАТО
Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, доки не будуть відновлені права закарпатських угорців
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Угорщини.
Будапешту здається, буцімто на Закарпатті утискають права угорської меншини.
"Щодо теми позбавлення прав угорської меншини в Україні, міністр (закордонних справ Петер, – ред.) Сіярто сказав, що він звернувся до Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ, із проханням, аби, коли йдеться про можливі переговори про вступ України, він дав Києву зрозуміти, що повага до національних прав є однією з найосновніших європейських цінностей і що права угорської національної спільноти треба поважати", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
У МЗС Угорщини вважають "неприпустимим" те, що 99 угорських початкових і середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня, в той час як 1300 шкіл і дитсадків в Угорщині прийняли українських дітей-біженців.
- Угорщина відмовилася брати участь в проєкті ЄС із придбання 1 млн боєприпасів для України.
- За даними ЗМІ, Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його звинуватили в незаконній депортації українських дітей.
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