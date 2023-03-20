Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера МКС на арешт Путіна, – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, знайомі з цим питанням.

Через вето Будапешта високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель натомість оприлюднив заяву від свого імені, "беручи до відома" рішення Міжнародного кримінального суду.

"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні", – зазначено в заяві, опублікованій у неділю ввечері.

У понеділок міністри юстиції ЄС опублікували власну заяву на підтримку рішення МКС, якої Угорщина не підписала.

Позиція Будапешта, ймовірно, буде оголошена, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі цього тижня, – пише Bloomberg. І додає, що в проєкті висновків, який отримало видання, наразі йдеться про те, що Рада лідерів "бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженої з прав дитини за воєнний злочин – незаконну депортацію та переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії". Це схоже на формулювання, яке використав Боррель.

Кілька лідерів, імовірно, закликатимуть до більш жорстких формулювань. А низка лідерів ЄС уже особисто привітали рішення МКС.