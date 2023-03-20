Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера МКС на арешт Путіна, – Bloomberg
Угорщина заблокувала спільну заяву країн Євросоюзу про виданий міжнародний ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна через імовірні злочини в Україні
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, знайомі з цим питанням.
Через вето Будапешта високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель натомість оприлюднив заяву від свого імені, "беручи до відома" рішення Міжнародного кримінального суду.
"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або чинять в Україні", – зазначено в заяві, опублікованій у неділю ввечері.
У понеділок міністри юстиції ЄС опублікували власну заяву на підтримку рішення МКС, якої Угорщина не підписала.
Позиція Будапешта, ймовірно, буде оголошена, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі цього тижня, – пише Bloomberg. І додає, що в проєкті висновків, який отримало видання, наразі йдеться про те, що Рада лідерів "бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженої з прав дитини за воєнний злочин – незаконну депортацію та переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії". Це схоже на формулювання, яке використав Боррель.
Кілька лідерів, імовірно, закликатимуть до більш жорстких формулювань. А низка лідерів ЄС уже особисто привітали рішення МКС.
- 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
- А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 20 березня сказав, що країна не братиме участі в проєкті Європейського Союзу зі спільної закупівлі мільйона боєприпасів для України. Крім того, Сіярто заявив, що Угорщину намагаються втягнути у війну в Україні, але Будапешт рішуче цьому опирається.
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