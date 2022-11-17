Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

Про це Сіярто розповів у фейсбуці.

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - заявив Сіярто.

Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці". Крім того, за словами Сіярто, в Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії.

4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС стверджує, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан заявив, що якщо в Києві мають "будь-які документи", що свідчать про використання Росією іранських безпілотників, "вони повинні надати їх нам".

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