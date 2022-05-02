Угорщина шантажує правом вето щодо ембарго на російську нафту ЄС, а не Україну, - Зеркаль
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну
Про це Зеркаль написала у facebook.
"Хороша міна при поганій грі. Заяви Угорщини щодо "вето" на російські енергоносії скеровані не на Україну, а на Берлін та Брюссель. Вони не погрожують нічим нам - вони просто торгуються", - написала Зеркаль.
За її словами, торг ведеться навколо того, з якого місяця запроваджувати санкції.
"Європейська політична і бюрократична машини вже запустились, і навіть команда Орбана це розуміє. Просто в різних країн ЄС різна наркотична залежність від Росії. В Угорщини - найбільша. Швидко переорієнтуватися з контрактів та логістики, які вони вибудували виключно під диктовку кремля вони не можуть. Їм треба час", - пояснила Зеркаль.
Вона додала, що Будапешт чудово розуміє, що іншого шляху немає.
"ЄС уже вирішив, що "низька" ціна російської енергії коштує забагато в безпекових питаннях. Тому просто торгується про дати", - переконана Зеркаль.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС щодо російської нафти розглядає "розумні санкції", які могли б спочатку включати тарифи, а не повне ембарго.
- 2 травня повідомлялося, що Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.
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