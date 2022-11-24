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Головна Світ Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні на 187 млн євро

Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні на 187 млн євро

24 листопада, 2022 четвер
10:40
Світ Віктор Орбан

Угорщина надасть Україні 187 мільйонів євро фінансової допомоги Україні як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 мільярдів євро у 2023 році

Про це повідомляє Reuters з посиланням на постанову уряду.

"Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свої 187 мільйонів євро підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

В урядовому документі також йдеться, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія займатиме на ринках капіталу.

Однак пропозиції щодо пакета мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС, і Угорщина заявила, що не братиме участі у спільному запозиченні.

  • 22 листопада угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан з'явився на фанзустрічі з футболістом Балажем Джуджаком у шарфі з картою Угорщини, на якій частини кількох держав ЄС, України та Сербії входять до складу "Великої Угорщини". Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини через витівку угорського прем'єра Віктора Орбана.

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Угорщина
війна з Росією
Віктор Орбан
допомога Україні
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