Угорщина знову заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру

Про це пише The Guardian та кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Х.

"Ще одна дискусія щодо України сьогодні в Брюсселі між 27 міністрами закордонних справ ЄС. І все ще блокування 8-го траншу (€500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", - пише Йозвяк.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна блокуватиме виплату чергового траншу, доки Київ не надасть "гарантій" того, що OTP bank чи інші угорські фірми не потраплять у "чорний список" як міжнародні спонсори війни.

За його словами, під час на зустрічі Угорщина зазнала "тиску", щоб підтримати виплату €500 млн.