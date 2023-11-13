Угорщина знову заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру
Угорщина заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру через "гарантії" для угорських компаній
Про це пише The Guardian та кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Х.
"Ще одна дискусія щодо України сьогодні в Брюсселі між 27 міністрами закордонних справ ЄС. І все ще блокування 8-го траншу (€500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України", - пише Йозвяк.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна блокуватиме виплату чергового траншу, доки Київ не надасть "гарантій" того, що OTP bank чи інші угорські фірми не потраплять у "чорний список" як міжнародні спонсори війни.
За його словами, під час на зустрічі Угорщина зазнала "тиску", щоб підтримати виплату €500 млн.
- У понеділок, 23 жовтня, Угорщина вчергове заблокувала передачу Україні €500 млн воєнної допомоги від ЄС через блокування угорського банку раніше.
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