Угорський клуб, який після відходу Реброва очолив росіянин, вилетів з Ліги чемпіонів
Угорський "Ференцварош", який раніше очолював українець Сергій Ребров, вилетів з Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Ференцварош" змагався з азербайджанським "Карабахом" і за сумою двох матчів поступився 2:4. Тепер угорці змагатимуться за груповий етап Ліги Європи.
Раніше, у 2018-2021 роках, "Ференцварош" тренував Сергій Ребров, у команді грали українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. Зараз головним тренером угорців є росіянин Станіслав Черчесов.
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9 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у повторному матчі в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.
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