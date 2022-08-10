Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Ференцварош" змагався з азербайджанським "Карабахом" і за сумою двох матчів поступився 2:4. Тепер угорці змагатимуться за груповий етап Ліги Європи.

Раніше, у 2018-2021 роках, "Ференцварош" тренував Сергій Ребров, у команді грали українці Ігор Харатін та Олександр Зубков. Зараз головним тренером угорців є росіянин Станіслав Черчесов.

9 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у повторному матчі в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.

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