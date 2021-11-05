Угорський сеператизм – це байки, - Олег Сенцов
Угорщина та Австрія вже пережили імперську добу, є європейськими країнами. Єдина країна, яка живе імперським минулим, - це Росія. Там загроза для нас
На цьому наголосив Олег Сенцов, кінорежисер сьогодні на форумі ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia".
"Щодо байки про угорський сепаратизм. Ми в Криму постійно чули, що татари - розпілідники сепаратизму. Казали, що вони тільки чекають моменту, щоб забрати Крим до Туреччини. Я чув цю тезу весь час. У Криму були навіть цілих 2 батальйони "Беркуту", яких готували проти якихось виступів, в той час, як у інших областях - по одній. На Майдані ми бачили цей кримький "Беркут", він був одним із найжорстокіших. А потім виявилося, що це не проблема, реальна загроза - це Росія, і проросійські громадяни, росіяни, які протягом 25 років незалежності всі ці тенденції підтримували. І не тільки дуже тісну економічну і політичну співпрацю, але й культурну у значній мірі, - каже Олег Сенцов. - Те ж саме тут. Я коли чую про угорський сепаратизм, то переконую, що Австрія, і Угорщина вже пережили імперську добу, є європейськими країнами.Є тільки одна країна, яка досі живе імперським минулим - це Росія. Під своїм гнітом вона досі тримає понад 200 народів".
За словами Олега Сенцова, мета України - це не тільки повернення Криму чи Донбасу, а в тому, щоб Росія - перезавантажилася як держава.
"Вона має позбутися частини своєї території, перезавантажилася, і там з’явилася нова демократична держава, з якою можна будувати нормальні зв’язки, - зауважив спікер. - Наша проблема - на сході, а не на заході. Українська мультикультурність сформувался історично і це треба використувавти. Нам є про що говорити і з поляками, і з угорцями, і з європейцями про багато речей, треба бути відкритими і у плані політики, і економіки, і культури. Треба закриватися від сходу і йти за захід".
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