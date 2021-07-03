Україна - Англія: стартові склади команд на чвертьфінал Євро-2020
Збірні України та Англії назвали стартові склади на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між Україною та Англією розпочнеться сьогодні у Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00.
Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Сидорчук, Караваєв, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу, Філліпс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлінг, Кейн
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
- Нагадаємо, 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії по пенальті перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.
- В іншому матчі 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Італії здолала Бельгію.
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