Україна - Англія: стартові склади команд на чвертьфінал Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між Україною та Англією розпочнеться сьогодні у Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00.



Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Забарний, Сидорчук, Караваєв, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук



Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу, Філліпс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлінг, Кейн



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, 2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії по пенальті перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.

В іншому матчі 1/4 фіналу Євро-2020 збірна Італії здолала Бельгію.

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