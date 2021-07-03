Україна - Англія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2020

У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".

Якщо Україна переможе Англію, то у півфіналі зустрінеться зі збірною, яка виграє в матчі Чехія - Данія.



Євро-2020



Чвертьфінал



3 липня



Україна - Англія



Рим, стадіон "Стадіо Олімпіко"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на телеканалі "Україна"





2 липня у чвертьфіналі Євро-2020 збірна Іспанії перемогла Швейцарію та вийшла в півфінал.

В іншому матчі чвертьфіналу Євро-2020 збірна Італії перемогла Бельгію.

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