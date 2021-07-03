Україна - Англія: травмований Бесєдін звернувся до партнерів по збірній перед чвертьфіналом Євро-2020
Травмований форвард збірної України Артем Бесєдін побажав партнерам по команді удачі у чвертьфіналі чемпіонату Європи проти Англії
Про це Бесєдін повідомив у Instagram.
"Хлопці! Удачі вам сьогодні! Я впевнений, що гра і результат будуть достойними. Дякую всім за підтримку", - написав Бесєдін.
Форвард травмувався у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 25-річний гравець вже прибув до Києва, де пройшов поглиблене обстеження. За словами лікаря "Динамо" Андрія Шморгуна, у форварда значне ушкодження колінного суглоба. За попередньою інформацією, нападнику належить консервативне лікування. Термін відновлення - близько шести місяців.
Матч між Україною та Англією розпочнеться сьогодні у Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
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