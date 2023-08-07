На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 7 серпня.

Частіші українські удари по російській інфраструктурі та значні результати від систем ППО і Німеччини

Напередодні українські війська завдали ударів по 2 мостах, які сполучають окупований Росією Кримом з рештою України, у межах масштабнішої схеми атак на півострові та навколо нього. Ці удари спрямовані, щоб перешкодити критичним маршрутам постачання для Кремля та збільшити розмах війни. Як пише The New York Times, Україна стала сміливішою, стріляючи з безпілотників по Москві, тоді як російські війська перейшли до регулярних атак на Чорне море, важливу економічну лінію життя.

Російські джерела поширювали зображення, на яких видно, що внаслідок високоточних ракетних ударів по автомобільних мостах через Чонгар і Генічеськ є значні пошкодження Генічеського мосту, а частина мосту, як стверджувалося, обвалилася. Натомість Чонгарський міст нібито зазнав незначних пошкоджень. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські атаки на двох ключових мостах, що з'єднують окупований Кримський півострів з окупованою Росією частиною Херсонської області, імовірно, призведуть до значних збоїв у матеріально-технічному забезпеченні російських військових, повідомляє The Guardian. Деякі маршрути, якими військові можуть бути змушені скористатися, пролягають ближче до українських позицій у верхній частині Херсонської області та в багатьох випадках в межах радіуса дії артилерії західного берега річки, який утримується Україною. Україна підтвердила удари по ключових маршрутах Росії до Криму.

Фото: Міноборони України

Вибухи на мостах сталися в той самий день, коли мер Москви заявив, що на підході до міста був збитий безпілотник, а незадовго після цього Україна вразила морським безпілотником один із найбільших нафтових танкерів Росії в Керченській протоці, а також здійснила атаку на велику військово-морську базу, зазначає CNN . Українські удари всередині Росії та на території, контрольованій Росією, стають все більш поширеною рисою війни. Упродовж літа російські міста, включно з Москвою, зазнали серії ударів безпілотників, тоді як у п’ятницю стався напад на російський порт за сотні миль від контрольованої Україною території, в результаті чого військовий корабель залишився на місці.

Україна бачить значні результати від систем протиповітряної оборони США та Німеччини, про що заявив у неділю президент Володимир Зеленський, попри хвилі російських авіаударів, які, за словами Києва, були націлені на цивільних осіб і житлові будинки, пише Reuters. Росія повідомила, що збила безпілотник, який прямував до Москви, у третій подібній атаці за тиждень, тоді як офіційні особи з обох сторін заявили, що Україна вдарила по двох мостах, що з’єднують Крим із материком. Обидві країни посилили напади на війська, зброю та інфраструктуру одна одної, що залучені у війні, оскільки Україна прагне витіснити російські війська, які окопалися на півдні та сході країни після повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Крім того, у понеділок російська система протиповітряної оборони знищила безпілотник авіаційного типу над Ферзіковським районом Калузької області, повідомив губернатор регіону Владислав Шапша. На півночі Калузька область межує з Московською. Невідомо, хто запустив безпілотники, і коментарів з боку України не надходило. Київ практично ніколи публічно не бере на себе відповідальність за напади всередині Росії чи на підконтрольній Росії території України, зазначає Reuters.

Як воює один із найсмертоносніших українських пілотів дрона-камікадзе

The Guardian розповідає про українського військового Олександра, який є чи не найсмертоноснішим пілотом безпілотника-камікадзе в Україні: він знищив п’ять танків, п’ять БМП, один БТР, одну бойову розвідувальну машину, два багатоцільових легкоозброєних транспортника, БМП та БМП. Це 20 одиниць смертоносної та високоцінної російської техніки, вивезеної з поля бою. Військовий має кадри, які підтверджують його смертоносну роботу. Але не для того, щоб похвалитися тим, що нещодавно вбивав і калічив. "Війною нема чого хвалитися", – каже воїн.

"Це як грати в комп’ютерну гру, розумієте?" Олександр розповідає про своє смертоносне та не варте заздрості завдання, яке в умовах повсюдної війни стало для нього майже приголомшливою рутиною. "Це весело, знаєте? Коли весело, коли ти відпочиваєш, це легко. Коли ви напружені, неможливо правильно працювати. Це може зробити кожен". Більше читайте у матеріалі.

Вічна війна Путіна та втягнення росіян у цивілізаційний конфлікт проти Заходу

NYT пише про вічну війну Путіна, зауважуючи, що те, що відбувається в Україні, майже не відчувається в Москві. Вплив переноситься на найбідніші регіони у РФ. Від того, скільки часу можна буде приховувати жертви, залежить доля російського лідера та його країни. Володимир Путін хоче втягнути росіян у цивілізаційний конфлікт із Заходом, набагато масштабніший за Україну. Чи підуть вони за ним?

Автор статті каже, що провів місяць у Росії, країні майже такій великій, як Сполучені Штати та Канада разом узяті, у пошуках підказок, які могли б пояснити її націоналістичний рух до неспровокованої війни та її настрої понад 17 місяців у конфлікті, задуманому як удар блискавки, ставши затяжним кошмаром. У Москві, здається, західні санкції мали незначний ефект. Зазначається, що дивлячись на Москву сьогодні, можна зрозуміти, чому Путін заслужив таку велику повагу у своїх земляків. Він відкрив Росію, щоб закрити її перед Заходом; він також модернізував її, залишивши нитку минулого Росії нерозірваною.

Фото: ілюстративне

Розповідається, як в Республіці Бурятія один росіянин збирався вдруге йти на фронт через борг перед батьківщино. Інший воював в Маріуполі, а після поранення допомагає відправляти машини на війну. Каже, що Росія та Україна — "одне тіло". "На тілі є пухлина – вона в Україні, і ми повинні її вилікувати. Пухлина походить від американців, які ходять туди, куди їм не потрібно йти. Наше завдання зрозуміле і буде виконане, справедливість відновлена, фашизм переможений", – сказав росіянин, який також вважає, що Путін був посланий в Росію Богом.

Загалом радянське минуле вічне, йдеться у тексті, і це відчувається навіть в таких віддалених куточках як Улан-Уде. Війна переросла у цивілізаційний конфлікт, який передається з покоління в покоління. Путін перетворює загарбницьку війну в Україні на оборонну війну проти морального розкладу Заходу. Росія повертається у своєму круговороті.