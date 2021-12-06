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Україна буде готова до прямих перемовин з РФ, коли та капітулює, - політолог Басараб

6 грудня, 2021 понедiлок
23:01
війна з Росією Михайло Басараб

Політолог Михайло Басараб вважає, що Україна має обговорювати на прямих перемовинах з Росією лише питання виводу військ та компенсацію збитків за час війни

Про це він заявив у ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.

"Яку позицію зараз повинна займати Україна? Україна повинна готуватись не до прямих перемовин з Росією, а до перемовин про Росію чи про Путіна. З нашими західними партнерами, для того, щоб посилювати міжнародний тиск на Росію. Буде Путін брати в цих перемовинах участь чи ні - це питання другорядне", - сказав Басараб.

На його думку, Україна повинна зосередитись на тому, щоб говорити про Путіна і про РФ.

"Я не виключаю, що у майбутньому Україна буде готова до прямих перемовин з керівництвом Росії,
буде на чолі Путін чи хтось інший. Ці перемовини повинні будуть складатися з кількох пунктів. Перше - це те, коли і в який спосіб Росія забереться з окупованих територій. Друге питання - обсяг і послідовність виплати Україні компенсації за завдані збитки внаслідок агресії і окупації наших територій. Тільки ці 2 питання ми можемо обговорювати з Росією",-  сказав політолог.

Він спрогнозував, коли Україна буде готова до прямих перемовин.

"Тоді коли Росія капітулює, або буде готова до капітуляції. До того моменту, ми маємо говорити лише про Росію, про санкції, про посилення міжнародного тиску", - підсумував Басараб.

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Володимир Зеленський
Володимир Путiн
Михайло Басараб
Червона лінія з Сергієм Висоцьким
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