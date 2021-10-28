Україна до кінця року отримає ще 19 млн доз COVID-вакцин, - Шмигаль
До кінця 2021 року Україні надійде 19 млн доз вакцин проти коронавірусу
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
За його словами, в українських пунктах вакцинації зараз знаходиться 9 млн доз вакцин.
"Ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця цього року. Ми повністю забезпечили країну достатньою кількістю вакцин, аби щепитися могли всі охочі", - зауважив Шмигаль.
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