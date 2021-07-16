Україна додатково отримає від МВФ $2,7 млрд, - Милованов
В межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення Україна отримає $2,7 млрд від МВФ
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" повідомив радник керівника Офісу Президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
"У нас є програма, за якою ми повинні отримати транші МВФ, для неї ми ухвалюємо певні закони. І ми хотіли б до кінця літа закрити всі питання. І українська позиція така: ми всі свої завдання виконали, тепер подивимося, яка позиція у МВФ", - сказав Милованов.
При цьому $2,7 млрд, за словами радника голови ОПУ, є додатковими позиками поза цією програмою.
"$2,7 млрд - це абсолютно інша історія. У межах збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", - сказав Милованов.
- Нагадаємо, раніше у МВФ заявили, що в Україні слід реформувати юридичну та фінансову системи і розвивати конкурентоспроможні ринки товарів.
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