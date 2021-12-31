Україна додатково закупила ліки для хворих на COVID-19
Державне підприємство "Медичні закупівлі України" підписало угоду на додаткову закупівлю препарату Тоцилізумаб для людей із тяжким перебігом коронавірусної хвороби
Про це повідомляє пресслужба ДП "Медзакупівлі України".
"На замовлення Міністерства охорони здоров'я України ДП МЗУ в стислі строки провело дозакупівлю препарату Тоцилізумаб, який використовується для допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19. 30 грудня ДП "Медзакупівлі України" підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником оригінального препарату", - йдеться у повідомленні.
Згідно з договором препарату замовили на 24,36 млн грн, зокрема:
- 2300 флаконів дозуванням 200мг/10 мл за 21,3 млн грн. Ціна за одиницю - 9259 грн;
- 840 флаконів дозуванням 80мг/4 мл за 3,06 млн грн. Ціна за одиницю - 3650 грн.
Протягом 2021 року МОЗ уже два рази замовляло Тоцилізумаб: 2784 флакони дозуванням 200мг/10 мл та 5950 флаконів дозуванням 80мг/4 мл.
"Дослідження показали, що застосування Тоцилізумабу у пацієнтів із тяжким перебігом хвороби на 13% зменшує летальність у порівнянні із стандартним лікуванням. Крім того, застосування Тоцилізумабу на 28% зменшує потребу у підключенні до апарату ШВЛ серед важкохворих пацієнтів та пацієнтів із критичним перебігом хвороби, у порівнянні зі стандартним лікуванням", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон".
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