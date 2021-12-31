Україна додатково закупила ліки для хворих на COVID-19

Про це повідомляє пресслужба ДП "Медзакупівлі України".



"На замовлення Міністерства охорони здоров'я України ДП МЗУ в стислі строки провело дозакупівлю препарату Тоцилізумаб, який використовується для допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19. 30 грудня ДП "Медзакупівлі України" підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником оригінального препарату", - йдеться у повідомленні.



Згідно з договором препарату замовили на 24,36 млн грн, зокрема:

2300 флаконів дозуванням 200мг/10 мл за 21,3 млн грн. Ціна за одиницю - 9259 грн;

840 флаконів дозуванням 80мг/4 мл за 3,06 млн грн. Ціна за одиницю - 3650 грн.

Нагадаємо, 30 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон".

На склад в Україні ліки мають доставити 1 березня 2022 року.Протягом 2021 року МОЗ уже два рази замовляло Тоцилізумаб: 2784 флакони дозуванням 200мг/10 мл та 5950 флаконів дозуванням 80мг/4 мл."Дослідження показали, що застосування Тоцилізумабу у пацієнтів із тяжким перебігом хвороби на 13% зменшує летальність у порівнянні із стандартним лікуванням. Крім того, застосування Тоцилізумабу на 28% зменшує потребу у підключенні до апарату ШВЛ серед важкохворих пацієнтів та пацієнтів із критичним перебігом хвороби, у порівнянні зі стандартним лікуванням", - йдеться у повідомленні.