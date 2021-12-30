РНБО: очікуємо хвилю штаму коронавірусу "Омікрон" у лютому
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон"
Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
Данілов зазначив, нова хвиля коронавірусу, що буде спричинена "Омікроном", очікується, згідно з прогнозами МОЗ, у лютому 2022 року.
"Нам треба це питання (питання вакцинації, - ред.) максимально поширювати. На превеликий жаль, ми не зможемо це уникнути. За нашими прогнозами, у лютому, ми можемо, мати "Омікрон" в себе в доволі великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", - додав він.
- Міністерство охорони здоров'я інформує, що станом на 28 грудня в Україні виявлено п'ять нових випадків захворювання на COVID-19 від штаму "Омікрон".
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