РНБО: очікуємо хвилю штаму коронавірусу "Омікрон" у лютому

Про це він сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

Данілов зазначив, нова хвиля коронавірусу, що буде спричинена "Омікроном", очікується, згідно з прогнозами МОЗ, у лютому 2022 року.

"Нам треба це питання (питання вакцинації, - ред.) максимально поширювати. На превеликий жаль, ми не зможемо це уникнути. За нашими прогнозами, у лютому, ми можемо, мати "Омікрон" в себе в доволі великих обсягах. Тому нам треба вакцинуватися", - додав він.