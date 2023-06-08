Україна доповнила позов проти Росії у ЄСПЛ через підрив Каховської ГЕС
Державна компанія "Укргідроенерго", яка управляла Каховською ГЕС, звернулась до Європейського суду з прав людини у зв’язку з руйнуванням станції в межах раніше поданого позову проти Росії
Про це в четвер, 8 червня, поінформувала пресслужба "Укргідроенерго".
Для якнайшвидшого захисту порушених прав та інтересів компанія просить ЄСПЛ про першочерговий розгляд відповідної справи "у зв’язку з терористичними діями Росії".
"Організований підрив греблі, що є об’єктом критично важливої соціальної інфраструктури, порушує Женевську конвенцію, зокрема, Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, який встановив перелік об’єктів, які не можуть бути об’єктами нападу", – зазначають там.
Також в "Укргідроенерго" наголошують, що підрив Росією Каховської ГЕС грубо порушує правила ведення війни, створює ризик для життя цивільних і призвів до, за попередньою оцінкою, незворотного пошкодження майна компанії.
Як відомо, Росію вигнали з Ради Європи у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, після чого вона оголосила, що не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини. Водночас позиція ЄСПЛ полягає в тому, що РФ зобов'язана дотримуватись рішень у справах, узятих до розгляду до її виходу.
- Нагадаємо, восени 2022 року Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов "Укргідроенерго" проти Росії Ukrgidroenergo, PAT v. Russia про компенсацію збитків, завданих у результаті неспровокованої воєнної агресії проти України.
- 6 червня Україна розповіла про руйнування Росією Каховської ГЕС в Міжнародному суді ООН, який з 6 по 14 червня 2023 року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією щонайменше двох конвенцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе