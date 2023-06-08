Україна доповнила позов проти Росії у ЄСПЛ через підрив Каховської ГЕС

Про це в четвер, 8 червня, поінформувала пресслужба "Укргідроенерго".

Для якнайшвидшого захисту порушених прав та інтересів компанія просить ЄСПЛ про першочерговий розгляд відповідної справи "у зв’язку з терористичними діями Росії".

"Організований підрив греблі, що є об’єктом критично важливої соціальної інфраструктури, порушує Женевську конвенцію, зокрема, Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, який встановив перелік об’єктів, які не можуть бути об’єктами нападу", – зазначають там.

Також в "Укргідроенерго" наголошують, що підрив Росією Каховської ГЕС грубо порушує правила ведення війни, створює ризик для життя цивільних і призвів до, за попередньою оцінкою, незворотного пошкодження майна компанії.

Як відомо, Росію вигнали з Ради Європи у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, після чого вона оголосила, що не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини. Водночас позиція ЄСПЛ полягає в тому, що РФ зобов'язана дотримуватись рішень у справах, узятих до розгляду до її виходу.