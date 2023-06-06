Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що в Гаазі відбудеться два раунди виступів сторін. 6 та 12 червня виступатиме юридична команда України, 8 та 14 червня – Росії. Під час слухань сторони концентровано представлять свою позицію, викладену під час тривалої стадії обміну письмовими документами, яка розпочалася у червні 2018 року.

Слухання транслюватимуться в прямому ефірі двома офіційними мовами Суду – англійською та французькою.

"Влітку 2014 року МЗС України офіційно повідомило РФ про порушення обох конвенцій. Протягом 2014-2016 років відбулося 8 раундів двосторонніх переговорів, було направлено близько 80 дипломатичних нот за фактами порушень та їхньої кваліфікації за конвенціями. За результатами цих зусиль Україна дійшла висновку щодо неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів", – зазначено у повідомленні.

У своєму позові Україна заявляє, що:

1. РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, а її посадові, посадові та приватні особи постачають зброю, надають фінансування, проводять тренування та надають інші форми допомоги збройним формуванням, зокрема т.зв. ДНР та ЛНР та іншим пов'язаним із ними групам та окремим особам, які діють на території України.

2. РФ порушує вимоги Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та здійснює дискримінаційні дії щодо кримськотатарського та українського етнічного населення в Криму з лютого 2014 р. з метою закріплення російського домінування на півострові шляхом знищення культур, що конкурують.