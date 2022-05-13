English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Україна допускає експорт зерна через Білорусь, але це питання складних політичних домовленостей, - Мінекономіки

Україна допускає експорт зерна через Білорусь, але це питання складних політичних домовленостей, - Мінекономіки

13 травня, 2022 п'ятниця
19:58
Економіка зерно хліб пшениця елеватор

Україна розглядає як один із шляхів експорту зерна його вивезення вантажним гуманітарним коридором через Білорусь, але політично це є ще менш прийнятним, ніж розблокування українських портів

Про це заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка розповів у ході експертної дискусії, повідомляє "Економічна правда".

Він зазначив, що така опція справді існує: найбільшу спроможність серед портів Європи щодо перевезення сировинних товарів мають балтійські порти Литви, Латвії та Естонії. Внаслідок взаємосумісності залізничних систем між Україною, Білоруссю та Литвою такий транспортний шлях може бути "набагато легше технічно".

"Це питання озвучувалося, але воно політично, можливо, ще менш прийнятно, ніж історія з розблокуванням портів", – пояснив Качка.

Він наголосив, що Україна не відкидає такий сценарій, адже має тиск часу до осені, коли почнеться нова сівба озимини, почнуться закупівлі добрив тощо.

"Відповідно, якщо ми обсяг експорту зернових не забезпечимо влітку чи на початку осені, це може призвести до комплексної продовольчої кризи в світі, бо не буде обсягів на 2023 рік, якщо люди не засіються", – робить висновок посадовець. - "Ми пояснюємо всім урядам і партнерам, що нам треба щось вирішувати або з портами довкола Одеси і Миколаєва, або, як альтернативу, – через Білорусь".

Проте, зазначає він, усі пов’язані з цим ризики нікуди не дінуться, адже ніхто не зможе гарантувати більшу безпеку пересування через Білорусь, ніж пересування морем. За словами Качки, використовуватиметься той варіант, де міжнародний тиск третіх сторін зможе забезпечити достатні гарантії, зокрема з боку ФАО, ООН, СОТ та інших партнерів.

"Якщо тиск матиме наслідком якісь гарантії через Білорусь – буде їхати через Білорусь. Якщо через Чорне море – то ще краще", – резюмує Качка.

Але, наголосив він, через західний кордон потрібних обсягів буде неможливо досягти в найближчі місяці, тож цього року доведеться вирішувати це питання в політичній площині.

Довідково. Потяги в Україні рухаються "широкою" колією (1 520 мм), розповсюдженою на теренах країн колишнього СРСР. Таку ж колію використовує Литва, Латвія та Естонія, а також – Білорусь. Більшість країн Євросоюзу (за винятком Іспанії та Португалії), натомість, послуговуються "вузькою" колією (1 435 мм).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
експорт зерна
Балтійське море
Читайте також:
Українська армія ЗСУ
12 травня, 2022 четвер
Росія визнає нездатність захопити ключові міста України, виведенням військ з Харківщини, - британська розвідка
Чалий
11 травня, 2022 середа
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Військова допомога США
12 травня, 2022 четвер
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.44
    Купівля 31.44
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.61
    Продаж 33.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
13 травня
20:02
Нафтогаз
"Активи пов'язаних із РФ компаній мають перейти державі": Шмигаль анонсував передачу Нафтогазу 172 заправок Glusco
20:01
обстріл Київ
У Києві відновить роботу розбомблений росіянами ТРЦ Retroville
20:00
Київський Безпековий Форум. Дискусія "Боротьба за Україну. Спеціальна військова панель". ОНЛАЙН
19:59
Порошенко привіз у стрілецький батальйон бронежилети, засоби зв’язку та "дещо зі зброї"
19:57
інфекційне відділення у Рубіжному
У Рубіжному окупанти захопили найкраще на Луганщині інфекційне відділення, - Денісова
19:52
Збірна України
Ліга націй: збірна України проведе два домашні матчі у Польщі
19:48
Петер Сійярто
Угорщині потрібно 700-750 млн євро інвестицій, щоб відмовитись від російської нафти, - Сійярто
19:33
Генштаб ЗСУ
На Харківщині окупанти прикривають відхід військ та намагаються не впустити українських вояків у тил під Ізюмом, - Генштаб ЗСУ
19:33
Віктор Писанко
Наразі це виглядає як розправа, звільнення через соцмережі, – начальник Запорізького військового шпиталю Віктор Писанко про своє усунення від посади
19:33
гроші, долари
У Дії тепер можна отримати гранти для бізнесу в розмірі 125 тис. гривень, - Мінцифри
19:27
Окупаційна влада Південної Осетії підготувала "документи" для проведення "референдуму" про приєднання до Росії
19:24
Берлін
"Зупиніть геноцид": у Німеччині українки провели акцію на підтримку захисників Маріуполя, активісток оштрафувала поліція
19:23
Укрзалізниця
Укрзалізниця нарощує показники вантажних перевезень
19:09
Кирило Буданов
Війна в Україні досягне переломного моменту у серпні, а більшість бойових дій завершаться до кінця року, - начальник Головного управління розвідки Буданов
19:04
острів Зміїний
Росія перекинула сили ППО на острів Зміїний, - розвідка
19:01
В окупованому Генічеську росіяни намагаються провести "перепис населення"
18:59
Путін
У Путіна рак крові, - The Mirror
18:54
далекобійник
Один з пунктів пропуску на українському кордоні буде відведений лише для імпорту пального, - Найєм
18:48
Андрій Лунін
Лунін отримає ще один шанс у "Реалі"
18:47
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін поговорив з Шойгу вперше за час повномасштабної війни РФ проти України
18:35
діти-переселенці
Російські військові під час фільтрації допитують дітей із Маріуполя, - Андрющенко
18:33
РФ зупинить поставки електроенергії до Фінляндії 14 травня
18:29
окупанти
"Он там в туалет хотел сильно... он пошёл – мы его в спину": окупант розповів матері, як розстріляв українського військовополоненого
18:28
фінляндія швеція нато
Швеція не має підтверджень, що Туреччина протистоятиме її вступу в НАТО
18:09
ЗСУ
Мінус 100 одиниць бойової техніки, сотні вбитих: ЗСУ відкинули окупантів від Сіверського Донця після 8 діб атак, - Бутусов
18:05
Серхіо Агуеро
"Ман Сіті" відкрив статую найкращому бомбардиру в історії клубу, який закінчив кар'єру через хворобу серця
17:59
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - це результат агресивної війни Путіна проти України, - експосол США в Україні Гербст
17:49
демонтували радянські пам'ятники
У Коростені на Житомирщині демонтували два радянські пам'ятники
17:48
знищений драмтеатр у Маріуполі
Окупанти продовжують розбирати руїни розбомбленого драмтеатру в Маріуполі, – CNN оприлюдила нові супутникові знімки
17:43
карта бойових дій-мала
Карта бойових дій в Україні станом на 16:00 13 травня
17:34
"Динамо"
Вдруге в історії "Динамо" не дограло чемпіонат. У 1941 році через напад німецьких загарбників, а тепер через російських, - Суркіс в день народження клубу
17:32
Ексклюзив
Україна-НАТО
НАТО не готове прийняти Україну до Альянсу, - експосол США в Україні Гербст
17:30
водопостачання вода
У житлових районах Миколаєва відновили водопостачання 
17:26
російські військові окупанти
"Я був настільки побитий, що вражень від електроструму ніяких": староста Старої Збур'ївки на Херсонщині розповів про катування в полоні окупантів
17:26
Скульптура "Крик української матері"
У столиці Болгарії навпроти пам’ятника радянським окупантам з’явився монумент, присвячений війні в Україні
17:24
церква УПЦ
6 парафій Московського патріархату на Житомирщині перейшли до ПЦУ
17:22
Андрій Ярмоленко, збірна України
Петраков викликав у збірну України 10 футболістів, які виступають в іноземних клубах
17:17
Харків
У Харкові відновить роботу наземний громадський транспорт, - Терехов
17:05
афіша кінофестивалю
Вісім найсвіжіших фільмів: У Львові та Києві відбудеться кінофестиваль "Нова українська хвиля"
17:03
Закатовано й убито
Закатовано й убито до 50 людей, 120 викрадено: мешканців окупованої Херсонщини тероризують російські вербувальники з ФСБ і колишні "вагнерівці"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV