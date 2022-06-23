Про це він заявив під час форуму “Конгрес 590” у Варшаві, передає Укрінформ.

"З упевненістю можна сказати, що Україна є скарбницею на наступні десятиліття розвитку для нашої частини Європи... а також для всього ЄС", - наголосив Анджей Дуда.

За його словами Україна має великий економічний і природний потенціал, а Польща, щоб бути сильною, потребує "сильної, незалежної, суверенної України як частини Європи".

Президент Польщі зауважив, що допомога Україні, зокрема військова, зараз має для його країни провідне значання. Він додав, що поляки добре розуміють, що роблять, підтримуючи Україну. Вони прагнуть бути частиною не "русского міра", а вільного світу, європейської демократії, євроатлантичної спільноти.

"Українці власною кров’ю підписують свій вступ до вільного світу. Захід не може сприймати це легковажно", - зазначив президент Польщі.

Анджей Дуда розповів, що його країна хоче розвиватися разом з Україною в Європі.

"Ми хочемо разом (з Україно, - ред.) розвиватися в нашій частині Європи і хочемо тут разом будувати якомога кращі умови для життя", - пояснив він.

22 червня Анджей Дуда розкритикував світових політиків за заклики не принижувати Росію.

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