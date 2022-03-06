Україна гарантує "безперервність правління" навіть у разі вбивства Зеленського, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці мають план "безперервності влади" на випадок, якщо президента України Володимира Зеленського буде вбито.
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена програмі CBS "Face the Nation", інформує Еспресо.TV
"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність правління – у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Блінкен.
Він також похвалив Зеленського за його лідерство у цій війні.
"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", - сказав Блінкен.
Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Владімір Путін "приречений програти".
"Просто виграти битву — це не виграти війну. Взяти місто не означає, що він взяв серця та розум українського народу", - заявив держсекретар США.
Блінкен додав, що Україна та її союзники повинні бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".
- Нагадаємо, у тій же програмі Блінкен заявив, що США дала "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України.
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