Україна гарантує "безперервність правління" навіть у разі вбивства Зеленського, - Блінкен

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на інтерв'ю Ентоні Блінкена програмі CBS "Face the Nation", інформує Еспресо.TV

"Українці мають плани, про які я не говоритиму або не вдаватимусь у будь-які подробиці, щоб переконатися, що існує безперервність правління – у той чи інший спосіб. І я збираюся зупинитися на цьому", - сказав Блінкен.

Він також похвалив Зеленського за його лідерство у цій війні.

"Лідерство, яке продемонстрував президент Зеленський, продемонстрував увесь уряд, чудове, вони стали втіленням цього неймовірно хороброго українського народу", - сказав Блінкен.

Водночас він висловив упевненість, що російський лідер Владімір Путін "приречений програти".

"Просто виграти битву — це не виграти війну. Взяти місто не означає, що він взяв серця та розум українського народу", - заявив держсекретар США.

Блінкен додав, що Україна та її союзники повинні бути готові до того, що агресія "триватиме деякий час".

Нагадаємо, у тій же програмі Блінкен заявив, що США дала "зелене світло" країнам НАТО на постачання винищувачів до України.

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