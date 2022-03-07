Україна готова обговорювати моделі безпеки поза НАТО, - Арахамія
Україна готова розглядати спільно з міжнародними партнерами гарантії безпеки поза членством у Північноатлантичному альянсі.
Про це розповів у інтерв’ю для американського телеканалу Fox News член переговорної групи з Росією Давид Арахамія, інформує Еспресо.TV
"Відповідь, яку ми маємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО, принаймні точно не в найближчі 5-10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес.
Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад, США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами".
- Нагадаємо, Давид Арахамія заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на перемовинах стосовно своєї територіальної цілісності. Він запевнив, що жодні представники України не погодяться на поступки щодо територій, включно з окупованим Кримом.
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