Україна готова обговорювати моделі безпеки поза НАТО, - Арахамія

Про це розповів у інтерв’ю для американського телеканалу Fox News член переговорної групи з Росією Давид Арахамія, інформує Еспресо.TV

"Відповідь, яку ми маємо від країн НАТО, полягає в тому, що вони не готові навіть обговорювати наше членство в НАТО, принаймні точно не в найближчі 5-10 років. Ми не будемо боротися за подання заявки до НАТО, ми будемо битися за результат, а не процес.

Ми готові обговорювати деякі моделі, які не передбачають участі НАТО. Наприклад, можуть бути прямі гарантії безпеки від різних країн, наприклад, США, Китаю, Великої Британії, можливо, Німеччини й Франції. Ми готові обговорювати ці речі в широкому колі, не лише у двосторонніх перемовинах з Росією, але також із іншими партнерами".

Нагадаємо, Давид Арахамія заявив, що Україна не готова до жодних компромісів на перемовинах стосовно своєї територіальної цілісності. Він запевнив, що жодні представники України не погодяться на поступки щодо територій, включно з окупованим Кримом.

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