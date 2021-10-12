Україна і ЄС підписали угоду про "відкрите небо"
Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір
Підписання угоди відбулося під час саміту Україна-ЄС у Києві, передає Еспресо.TV.
Угода була підписана прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.
Зазначимо, відповідно до угоди, Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, авіакомпанії ЄС отримають право на внутрішні перевезення в Україні.
Як зазначили в Офісі президента, створення спільного авіаційного простору буде сприяти взаємному доступу на ринки авіаперевезень з рівними умовами конкуренції і дотриманням однакових правил. Мова йде про безпеку польотів, авіаційну безпеку, організацію повітряного руху, гармонізації соціальної сфери і захисту оточуючого середовища.
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