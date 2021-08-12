Україна і США співпрацюватимуть для протидії міжнародному наркотрафіку

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).



Згідно з повідомленням, голова ДПСУ Сергій Дайнеко та аташе з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків при Посольстві США в Україні Тревіс Брукс підписали меморандум про взаєморозуміння. Цей документ підтверджує прихильність сторін у взаємовигідній та рівноправній співпраці у протидії транснаціональним злочинам пов'язаним з незаконним обігом наркотичних засобів, включаючи їх аналоги та прекурсори, а також дотичним злочинам.



За словами голови ДПСУ Сергія Дейнеко, підписання меморандуму є черговим кроком у зміцненні безпеки.



"Спроможності наших оперативних підрозділів з протидії транскордонній злочинності значно посиляться. Відтепер ми матимемо можливість більш тісно обмінюватися та аналізувати всю необхідну інформацію, спільно вивчати методи приховування наркотичних засобів, викривати організовані злочинні групи, які підозрюються у причетності до їх незаконного обігу", - цитує пресслужба слова Дейнеко.



Він також запевнив у пріоритетності заходів з протидії обігу наркотичних засобів, поряд з виявленням зброї та вибухових речовин.

Окрім обміну інформацією, в тому числі щодо шляхів відмивання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, українські та американські правоохоронці домовились долучатися до двосторонньої правоохоронної діяльності, зокрема спільних операцій, та разом викривати корумпованих осіб причетних до наркотрафіків.



За даними ДПСУ, обсяги виявлених наркотиків на державному кордоні України та рівень ризику від їх контрабанди залишаються високими. Загалом від початку 2021 року на кордоні було затримано більше 170 кг наркотичних засобів. Найбільшу кількість було виявлено на морських каналах сполучення на кордоні з РФ. Основну частину виявленого обсягу становлять наркотики рослинного походження та кокаїн.