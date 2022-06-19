Україна і Великобританія можуть продовжити безмитну торгівлю більш як на рік
Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною і Великою Британією про скасування всіх ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі на рік, але сторони одразу допомилися про можливість продовження цієї угоди на довший термін
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, Верховна Рада 301 голосом ратифікувала Угоду між Україною і Великою Британією про скасування всіх ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі. Таке рішення є продовженням домовленостей між країнами навесні.
"Поки таке рішення буде діяти 12 місяців, але сторони відразу домовилися, що дія угоди може бути продовжена. Упевнений, вона буде продовжена!" – зазначив він.
За словами Дениса Кудіна, це один із кроків до повного відкриття ринків G7 і ЄС для України, що сприятиме відновленню економіки країни.
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