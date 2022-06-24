Україна ігноруватиме змагання Міжнародної федерації дзюдо через їхню лояльність до росіян

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Україна ігноруватиме змагання до того, поки не усунуть Федерації дзюдо Росії та Білорусі від участі у змаганнях МФД (Міжнародної федерації дзюдо) у будь-якому статусі.

У ФДУ наголосили, що жоден російський дзюдоїст не виступив проти нападу РФ на Україну.

"Усі, хто хоч трохи стежить за світовим спортом, розуміють, що російські спортсмени є ключовою частиною пропаганди агресивної політики цієї країни. Говорячи про Росію та спорт, жодним чином не можна говорити, що "спорт поза політикою". Мовчання російських та білоруських спортсменів та тренерів підтримує війну проти України та вбиває тисячі українських громадян", - йдеться у листі ФДУ.

Україна точно не делегуватиме дзюдоїстів на найближчі турніри в Угорщині (8-10 липня) та Загребі (15-17 липня). І бойкотуватиме усі подальші у разі, якщо МФД не перегляне своє рішення.

Бойкот також вплине на кваліфікацію України на Олімпіаду-2024.

10 червня Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським та білоруським спортсменам взяти участь у найближчому турнірі "Великого шолома" під нейтральним статусом.

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