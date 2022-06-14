Міноборони Литви замовило боєприпаси для Bayraktar, який був переданий Україні
Наживо
Україна - Ірландія. Футбол. Ліга Націй. Чи залишимося лідерами групи?
14 червня , о 20:45 Олександр Ващук та Андрій Малиновський проведуть стрім перед матчем збірної України проти Збірної Ірландії
Говоритимуть про:
- Склад на гру. Без Яремчука
- Спілкуємося з тренерами та ексгравцями Збірної
- Олександр Петраков їде в Київ
- Віталій Миколенко. Втома і Збірна - це різні речі
- Україна - ????????Вірменія. Згадуємо розгром
- Ірландія. Суперник теж експериментує
- На зв'язку Лодзь. Включення зі стадіону
- Інсайди та новини зі стану Збірної
- Україна - Ірландія. Прогнози та очікування вболівальників
- Огляд соцмереж
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2022, вiвторок
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