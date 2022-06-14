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Наживо

Україна - Ірландія. Футбол. Ліга Націй. Чи залишимося лідерами групи?

14 червня, 2022 вiвторок
20:45
Спорт

14 червня , о 20:45 Олександр Ващук та Андрій Малиновський проведуть стрім перед матчем збірної України проти Збірної Ірландії

Говоритимуть про: 

  • Склад на гру. Без Яремчука
  • Спілкуємося з тренерами та ексгравцями Збірної 
  • Олександр Петраков їде в Київ
  • Віталій Миколенко. Втома і Збірна - це різні речі
  • Україна - ????????Вірменія. Згадуємо розгром
  • Ірландія. Суперник теж експериментує
  • На зв'язку Лодзь. Включення зі стадіону
  • Інсайди та новини зі стану Збірної
  • Україна - Ірландія. Прогнози та очікування вболівальників 
  • Огляд соцмереж

футбол
Збірна України
Ліга націй
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