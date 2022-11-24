Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі
Україна виступає за створення тимчасового офісу прокурора в одній із країн Європейського союзу в рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у фейсбуку.
Як розповів Костян, він взяв участь у засіданні робочої групи під головуванням Голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Там вони обговорювали шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами.
"Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Україна ініціює створення Interim Prosecutor’s Office для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України. Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки партнерів.
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