Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора у Європі

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у фейсбуку.

Як розповів Костян, він взяв участь у засіданні робочої групи під головуванням Голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Там вони обговорювали шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами.

"Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Україна ініціює створення Interim Prosecutor’s Office для напрацювання стратегії кримінального переслідування та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України. Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки партнерів.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди