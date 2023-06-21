Україна - Хорватія: Мудрик не потрапив у стартовий склад молодіжки на перший матч Євро-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України U21 зіграє проти однолітків з Хорватії у 1-му турі Євро-2023. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає о 19:00

Пряму трансляцію матчу Україна - Хорватія може переглянути на регіональних каналах "Суспільного" та на сайті "Суспільне Спорт".

Окрім України та Хорватії у групі B також змагатимуться Румунія та Іспанія.

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Молодіжний ЧЄ пройде із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Стартовий склад молодіжної збірної України на матч з Хорватією

Україна: Трубін, Вівчаренко, Батагов, Таловєров, Сич, Бражко, Криськів, Бондаренко, Брагару, Кащук, Сікан.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В'юнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.