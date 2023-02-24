Про це в інтерв'ю одному з українських ЗМІ повідомив очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

"Жодні фортифікаційні споруди не зможуть повністю зупинити ворога. Вони зможуть призупинити і уповільнити темпи його наступу. От з цією метою вони і будуються. Щоб у той час, коли ворог підійде до наших фортифікаційних споруд і буде змушений провести відповідну роботу, ми могли завдавати по ньому удари і зривати його плани. Якщо взяти те, що зроблено за цей рік, то ми набагато краще готові до можливого повторного вторгнення з території Білорусі, причому на будь-якому напрямку", - зазначив він.

При цьому Дейнеко наголосив, що наразі не бачить загрози з боку Білорусі, але це не означає, що ситуація не може змінитись, приміром, за два тижні.

"Якщо за два тижні я побачу розвиток ситуації, спрацює наша розвідка, отримає плани противника, карти, схеми, задум на проведення наступальної операції, то я буду змушений довести свої висновки вищому військово-політичному керівництву", - пояснив очільник ДПСУ.

У ворога немає сил для того, щоб успішно провести наступальну операцію на Україну, підкреслив він.

"Якщо вони спробують з Білорусі сюди зайти, то тут всі і залишаться, жодних сумнівів немає", - запевнив Дейнеко.