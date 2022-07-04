Україна має допомогти Заходу виробити стратегію на випадок розпаду РФ, - екснардепка Гопко
Україна має допомогти світу проробити різні сценарії щодо того, що буде після поразки Росії
Про це екснардепка Ганна Гопко заявила в ефірі Еспресо.
"Певна відсутність готовності, рішучості нам швидко надавати зброю пов'язана з тим, що у них, поки що немає розуміння, що робити з поразкою Росії. Чи не спричинить це хаос всередині РФ, ще більше проблем, посилення Китаю", - сказала вона.
На її думку, завдання України допомогти Заходу виробити стратегію щодо Росії.
"Допомогти Заходу виробити стратегію і не боятися, як свого часу відбувся розпад Радянського Союзу, так само готуватися до різних сценаріїв. Робити все, щоб затримки з наступальною зброєю для відвоювання окупованих територій не було через страх відсутності стратегії по Росії. Це одне із наших паралельних завдань", - підсумувала Гопко.
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