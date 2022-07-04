Україна має допомогти Заходу виробити стратегію на випадок розпаду РФ, - екснардепка Гопко

Про це екснардепка Ганна Гопко заявила в ефірі Еспресо.

"Певна відсутність готовності, рішучості нам швидко надавати зброю пов'язана з тим, що у них, поки що немає розуміння, що робити з поразкою Росії. Чи не спричинить це хаос всередині РФ, ще більше проблем, посилення Китаю", - сказала вона.

На її думку, завдання України допомогти Заходу виробити стратегію щодо Росії.

"Допомогти Заходу виробити стратегію і не боятися, як свого часу відбувся розпад Радянського Союзу, так само готуватися до різних сценаріїв. Робити все, щоб затримки з наступальною зброєю для відвоювання окупованих територій не було через страх відсутності стратегії по Росії. Це одне із наших паралельних завдань", - підсумувала Гопко.