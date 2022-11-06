Про це сказав ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері Еспресо.

Він зауважив, що Україна стоїть на чолі стабілізації безпекових процесів, недопущення ядерної війни та захищає світ, тому потрібно підтримувати позицію створення нових моделей безпеки, світопорядку та конкретного плану щодо нашої країни.

"Ця тема могла б звучати сьогодні на G20. Я вважаю, що справді треба відмовлятися просто від переговорів. Тобто до переговорів ми готові, але готові на таких умовах, які б забезпечили принципи міжнародного права, суверенітет, гарантії, компенсації для України. І до цього підключати всі ресурси, режими, формати: і НАТО, і ЄС, і США, і Туреччину, і Китай", - наголосив генерал.

Микола Маломуж зауважив, що Китай необхідно теж долучати до цього процесу, адже він зацікавлений у тому, щоб не було глобальної катастрофи.

"Тут ми повинні зайняти активну позицію в плані підходів. Не тільки змушування Путіна припинити загрозу ядерних ударів, але й чітко припинити війну на принципах міжнародного права", - додав він.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

4 жовтня Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із Путіним.

30 жовтня Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів щодо України, якщо Захід надасть "реалістичні пропозиції".

В МЗС України відповіли, що єдиною реалістичною підставою для переговорів із Росією є виведення окупантів з України.

31 жовтня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається змусити партнерів України тиснути на Володимира Зеленського, аби він прийняв ультиматум Кремля за столом переговорів.

5 листопада The Washington Post писав, що Адміністрація США неофіційно просить Україну надіслати сигнали про готовність до переговорів з РФ та скасувати заборону на діалог особисто з російським президентом Володимиром Путіним.

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