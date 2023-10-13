Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія, - голова правління Інституту світової політики Шлінчак

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми зараз інформаційно дещо відходимо на другий план, тому що є свіжі повідомлення з Ізраїлю, є свіжіша ситуація, яка виходить зараз на перші шпальти світових видань. Разом з тим, дійсно ми зараз всі думаємо над тим, чому Україна так довго розхитується і сподівається на те, що хтось нам має допомагати", - заявив він.

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Шлінчак наголосив, що Україні треба було вже давно переводити економіку на військові рейки, що й зробила Росія.

"Тому, що ті заводи, які працювали в Росії у 2 зміни, зараз деякі працюють в 3 зміни. Тобто вони розуміють, що дефіцит якихось певних видів озброєнь можливо замістити тільки тоді, коли буде власне виробництво. Зараз ми поки що чуємо повідомлення про те, що у нас є якісь нові ракети, але поки що ми не бачимо їх на полі бою. І щобільше, я думаю, що це стосується не тільки ракет", - вважає він.