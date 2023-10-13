Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія, - голова правління Інституту світової політики Шлінчак
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Україна має перевести економіку на військові рейки, як вже давно зробила Росія
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"Ми зараз інформаційно дещо відходимо на другий план, тому що є свіжі повідомлення з Ізраїлю, є свіжіша ситуація, яка виходить зараз на перші шпальти світових видань. Разом з тим, дійсно ми зараз всі думаємо над тим, чому Україна так довго розхитується і сподівається на те, що хтось нам має допомагати", - заявив він.
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Шлінчак наголосив, що Україні треба було вже давно переводити економіку на військові рейки, що й зробила Росія.
"Тому, що ті заводи, які працювали в Росії у 2 зміни, зараз деякі працюють в 3 зміни. Тобто вони розуміють, що дефіцит якихось певних видів озброєнь можливо замістити тільки тоді, коли буде власне виробництво. Зараз ми поки що чуємо повідомлення про те, що у нас є якісь нові ракети, але поки що ми не бачимо їх на полі бою. І щобільше, я думаю, що це стосується не тільки ракет", - вважає він.
- 13 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Ізраїлю зброю, необхідну для боротьби з терористами ХАМАСу, продовжуючи постачання Україні зброї для боротьби з російською агресією.
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