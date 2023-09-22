Україна має план деокупації Бахмута і ще двох міст, - Зеленський
21 вересня президент України Володимир Зеленський під час дискусії з журналістами у Вашингтоні заявив, що Україна деокупує Бахмут і ще два ключових міста
Про це повідомляє CNN.
"Ми будемо деокупувати Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - сказав Зеленський.
- Одна з логістичних артерій російської армії на Бахмутському напрямку, траса Бахмут – Горлівка, перебуває під вогневим контролем українських військових.
- Британська розвідка повідомила, що українські захисники взяли під контроль позиції у Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), а передислокація російських повітряно-десантних сил із Бахмуту на Запорізьке послабила російську оборону довкола Бахмута.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.29
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе