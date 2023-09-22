Україна має план деокупації Бахмута і ще двох міст, - Зеленський

Про це повідомляє CNN.

"Ми будемо деокупувати Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - сказав Зеленський.