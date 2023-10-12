Україна має продовжувати реформи та зосереджуватися на боротьбі з корупцією, - мінфін США

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

"Україна продемонструвала доблесну стійкість, а її уряд виконав чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи українську економіку та український народ", - заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

За її словами, президент Зеленський весь цей час чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності та належного управління.

"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці", - сказала Йеллен.

Також вона наголосила, що економічна команда України також продемонструвала розумну політику та досягла впевнених результатів у неймовірно складній ситуації.