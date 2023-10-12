Україна має продовжувати реформи та зосереджуватися на боротьбі з корупцією, - мінфін США
Попри повномасштабне вторгнення РФ Україна досягла великих змін у реформах. Проте США очікують продовження боротьби з корупцією
Про це повідомляє міністерство фінансів США.
"Україна продемонструвала доблесну стійкість, а її уряд виконав чудову роботу за останні півтора року, підтримуючи українську економіку та український народ", - заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.
За її словами, президент Зеленський весь цей час чітко зосереджувався на боротьбі з корупцією та посиленні підзвітності та належного управління.
"Продовження вирішення цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговують українці", - сказала Йеллен.
Також вона наголосила, що економічна команда України також продемонструвала розумну політику та досягла впевнених результатів у неймовірно складній ситуації.
- Нещодавно Сполучені Штати надали Україні запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку.
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