Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики

"Символічно, що цьогорічний День Європи Євросоюз присвячує саме нашій державі як символу боротьби за європейські цінності. Дуже важливо, що друг України, з яким ми дуже плідно працювали під час моєї каденції, Президент США Джо Байден саме сьогодні о 21:45 за Києвом підписує закон про Ленд-ліз", – зазначив п’ятий ррезидент.

Порошенко наголосив, що депутінізація Росії передбачає більше дієвої міжнародної солідарності та підтримки України, консолідація антипутінської коаліції.

"Більш руйнівні санкції проти Росії! Кожен день - нові санкції. Вперше ЄС починає наступ на енергетичні позиції Росії в Європі, зокрема у питанні нафтозалежності. Нафта і газ в руках Кремля - це зброя, і нарешті це всі зрозуміли. Головне, щоб шостий санкційний пакет Євросоюзу було якнайшвидше запущено", – наголошує Порошенко.

Ще один крок – надання Україні нових оборонних та наступальних озброєнь.

"Дуже дякую американським друзям за ухвалене рішення про ленд-ліз! Ми ініціювали його ще у 2014 році; переконували міжнародних партнерів. Закликаю лідерів усіх демократичних країн світу наслідувати приклад Сполучених Штатів і ухвалити відповідні рішення у своїх парламентах", - говорить Порошенко.

"Вітаю результати міжнародної донорської конференції, яка відбулася 5 травня у Варшаві. Створення Трастового Фонду солідарності з Україною відкриває шлях до "Плану Маршалла 2.0". Це початок втілення ідеї, над якою ми давно працювали в рамках політичної родини Європейської народної партії, і вперше схвалили її, за нашою ініціативою, у резолюції Конгресу в березні 2017 року", – нагадав Порошенко.

П’ятий президент також закликав союзників прискорити членство України в ЄС і НАТО: "Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС до кінця 2022 року, а також Плану дій щодо членства в НАТО якнайшвидше. Для України є цілком зрозумілим, що лише членство в НАТО є єдиною дієвою гарантією нашої безпеки. Адже там, де НАТО - там мир і процвітання. А там, де Росія - там війна і розруха".

Порошенко наголосив, що шлях до членства в ЄС і НАТО передбачає об’єднання зусиль української влади, і української опозиції, і громадянського суспільства.

"Будемо працювати над отримання статусу кандидата і нашою політичною силою – "Європейською Солідарністю", в тому числі і в рамках політичної родини Європейської народної партії. Планую особисто обговорити питання надання Україні статусу кандидата на Конгресі та Саміті Європейської народної партії у Роттердамі 31 травня - 1 червня", - резюмує Порошенко.