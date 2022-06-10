Україна має укласти нову програму кредиту з МВФ, - міністр фінансів Марченко

Про це повідомляють у Bloomberg із посиланням на коментар міністра фінансів України Сергія Марченка.

Для уникнення фінансової кризи в Україні внаслідок повномасштабної війни потрібно залучати іноземну грошову допомогу. За словами Марченка, Україна повинна укласти нову програму кредиту з Міжнародним валютним фондом.



Також міністр фінансів зазначає, що наразі вирішується питання угоди, але команді МВФ непросто підготувати складну макрофінансову програму для допомоги Україні.



МВФ вважає міжнародну допомогу основним джерелом фінансування бюджетної нестабільності в Україні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у 2021 році ВВП країни склав 200 мільярдів доларів, що стало найвищим показником в її історії, однак через повномасштабну війну, цього року ВВП може впасти на 30-50%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb