Шмигаль: в 2022 році через війну ВВП України може впасти на 30-50%

Про це він розповів The Economist.

"До вторгнення РФ очікувалося, що в цьому році економіка України зазнає підйому. 24 лютого Володимир Путін і його російська армія вирішили знищити ці досягнення, а також багато іншого. Перетворення нашої країни та її нахил до Заходу руйнували імперські амбіції Кремля. За перші шість тижнів війни загальний збиток економіки України перевищив 500 мільярдів доларів. За підрахунками уряду, ця цифра в довгостроковій перспективі може зрости до 1 трлн доларів, або в п’ять разів більше торішнього ВВП. Тільки в 2022 році ВВП може впасти на 30-50%. Десятки тисяч українців були вбиті, а мільйони змушені були тікати на Західну Україну чи за кордон", - наголосив Денис Шмигаль.

Також прем’єр наголосив, що Росія змінила свою тактику і зараз робить все, щоб зруйнувати економіку України і повернути нашу націю в 19 століття.

"Усі наші морські порти заблоковані, і саме через них Україна експортувала понад 70% всіх наших вантажів. Два найбільших наших металургійних підприємства - «МК Ілліча» та «Азовсталь» у Маріуполі - зруйновані. По всій країні було пошкоджено або знищено понад 7 тис. житлових будинків", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, для відновлення критичної інфраструктури уряд скерує 400 млн грн

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