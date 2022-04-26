На відновлення критичної інфраструктури уряд скерує 400 млн грн, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у telegram.



За його словами цю суму скерують для ліквідації наслідків війни у Харківські області та відновлення водопостачання на Чернігівщині.



"250 млн грн для Харківської області. Це кошти на ліквідації наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок обстрілів. Ще 150 млн грн виділяємо Чернігівщині, аби повноцінно відновити водопостачання в Чернігові. Кошти підуть "Чернігівводоканалу" для реконструкції однієї з насосних станцій та трансформаторних підстанцій", - написав прем'єр-міністр.



За даними Дениса Шмигаля, загалом уряд виділив 4 млрд грн на відновлення та першочергову відбудову 5 регіонів.



Понад 100 тисяч людей повідомили про зруйноване житло через Дію. З резервного фонду уряд надає відповідні субвенції для обласних бюджетів. Гроші таож виділяють підрозділам ДСНС для демонтажу будівель.



"Ми вимагаємо, щоб усе це було сповна відшкодовано російською федерацією. На сьогодні загалом арештовано близько 500 млрд доларів державних і приватних активів Росії. Наступний крок вже триває — робота України для отримання цих актів з метою фінансування відновлення нашої держави", - додав Шмигаль.



22 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін разом зі світовими експертами розробляє план відновлення України. На післявоєнну відбудову країни буде потрібно щонайменше $600 млрд.

19 квітня Кабмін виділив ще 30 млрд грн на оборону України.

18 квітня уряд підтримав пропозицію Нацбанку націоналізувати 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків, наступні кроки – рішення Ради нацбезпеки та підпис президента.