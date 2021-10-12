Україна має залишатися надійним транзитером газу, - голова Єврокомісії
За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Україна залишається і має залишитись надійним транзитером газу до Європейського Союзу
Про це фон дер Ляєн сказала під час саміту "Україна-ЄС", передає Еспресо.TV.
"Ми постійно підкреслюємо, директиви 2012 року щодо енергобезпеки повністю стосуються "Північного потоку-2". Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу", - наголосила фон дер Ляєн.
Вона також зазначила, що ЄС співпрацює з Україною для збільшення спроможності постачання газу від країн-членів Євросоюзу. Зокрема, не виключається можливість роботи щодо реверсних потоків газу від Словаччини.
Голова Єврокомісії додала, що також вивчається можливість спільного зберігання газу в українських газосховищах.
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