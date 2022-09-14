Про це повідомляє Урядовий портал.

Як йдеться у повідомленні, Шмигаль запевнив, що хоч опалювальний сезон буде одним із найважчих, Україна для його стабільного проходження матиме достатньо газу й буде забезпечена вугіллям.

"В осінньо-зимовий період Україна буде забезпечена необхідною кількістю енергоресурсів...На сьогодні в газових сховищах України закачано понад 13,2 млрд кубів газу. А до 1 жовтня буде накопичено 14,5–15 млрд кубів газу", - пише Урядовий портал.

Шмигаль уточнив, що зі США досягнуто домовленості про постачання у 4-му кварталі цього року та 1-му кварталі наступного 2 млрд куб. м природного газу, а також тривають переговори з Норвегією та консорціумом країн щодо надання додаткового газу.

За словами прем’єр-міністра, зараз наша держава має 2,2 млн тонн вугілля і це найбільші запаси за останні роки на цей період. До початку опалювального сезону буде накопичено до 2,5 млн тонн. Таким чином буде задіяна максимальна спроможність складських потужностей.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд готується до різних сценаріїв проходження опалювального сезону, зокрема й до тих, що пов’язанні з військовими ризиками.

"Окрім ресурсів, уряд працює над забезпеченням матеріально-технічної бази: вже закуплено майже 1,5 тис. мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити обладнання від міжнародних партнерів у якості гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.

9 вересня виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан в етері телеканалу “Еспресо” повідомив, що в Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

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